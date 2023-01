Após bloquear sinal de celular, quadrilha invade fazenda e rouba avião na fronteira

Um grupo de oito homens, todos eles armados e usando roupas camufladas, roubaram um avião monomotor, Cessna modelo 182, na madrugada de hoje (11) em uma propriedade rural no distrito de Raúl Arsenio Oviedo, no departamento de Caaguazú. O município paraguaio fica a 218 quilômetros de Sete Quedas, Mato Grosso do Sul.

Segundo informações do site ABC Collor, a aeronave modelo 182, prefixo ZP-BLW, estava em uma hangar da propriedade rural, localizada na Colonia Três Palmas, que em linha reta está a 143 quilômetros de Foz do Iguaçu (PR). O caso aconteceu por volta das 2h.

Ainda conforme apuradas pelo site local, o piloto de 51 anos estava descansando quando escutou disparos de arma de fogo no local. Os assaltantes usaram um bloqueador de celular, galões de combustível e cravos de aço para furar pneus. Todos esses equipamentos foram encontrados na propriedade rural.

Os cravos de aço, conhecido como “miguelitos” foram espalhados pela rodovia que liga a colônia ao povoado de Raúl Arsenio Oviedo. A intenção dos assaltantes era impedir que fossem perseguidos.

O avião monomotor levado tem capacidade para quatro pessoas e pertence a Russel Toews Rempel, 36, morador na Colônia Sommerfeld.

A Polícia Nacional relatou a imprensa paraguaia que a aeronave deve ser usada para transporte de cocaína.

