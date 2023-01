Cinco Ministros votam a favor de prisão de secretário e afastamento do governador

Os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), estão julgando hoje (11), se mantém o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), bem como a prisão do ex-secretário de Segurança Pública distrital, Anderson Torres.

A votação está sendo virtual e os ministros tem até às 23h59 desta quarta-feira (11), para decidiram o futuro do governador e do secretário, em decorrência a invasão e ampla depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília, no último domingo (8).

Segundo a Agência Brasil até o momento, Alexandre de Moraes e os ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Cármen Lúcia e Dias Toffoli votaram por manterem as medidas cautelares.

