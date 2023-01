Hemocentro de Dourados receberá reforma de R$2,8 milhões

Nesta quarta-feira (11), foi publicada no DOE (Diário Oficial de Mato Grosso do Sul) a homologação de licitação para a reforma do Hemocentro de Dourados, município localizado a 228 km de Campo Grande. A obra custará mais de 2,8 milhões de reais, conforme o DOE.

De acordo com a publicação oficial, a reforma terá, no Bloco 1, recursos exclusivos do Estado; e no Bloco 2, recurso Federal, com contrapartida do Estado. A vencedora da licitação foi a empresa Trento Soluções em Construções LTDA.

A licitação tem o valor total de R$ 2.815.108,34 e foi publicada por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos).

