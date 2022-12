Após bater carro no portão da ex-mulher, homem denuncia agressão por familiares dela

Um rapaz, de 22 anos, denunciou hoje (5) à polícia, que foi agredido pela família da ex-mulher, em Caarapó, distante a 268 quilômetros de Campo Grande.

No depoimento, o rapaz contou que brigou com a ex após o término, e então foi até a casa dela e bateu o carro no portão, o derrubando. Após isso, ele ainda invadiu a residência, quebrando a geladeira e um som, ameaçando a mulher de morte.

Aos agentes, ele alegou que teria dito “da boca para fora”, e que após o ocorrido passou a receber ameaças dos familiares da vítima. Para tirar satisfação, ele foi até a casa dos parentes a ex-mulher, onde foi agredido a pauladas.

O homem registrou boletim de ocorrência por lesão corporal dolosa.

