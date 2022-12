Prefeitura convoca novos médicos generalistas e pediatras para reforçar unidades

A Prefeitura de Campo Grande divulgou na edição desta segunda-feira (05) do Diário Oficial do Município (Diogrande), a convocação de 75 novos médicos clínicos, pediatras e para atendimento ambulatorial inscritos no cadastro temporário da Sesau (Secretaria Municipal da Saúde.

Estão sendo convocados 15 médicos para atendimento ambulatorial com carga horária de 40h, 45 clínicos plantonistas com carga horária de 24, 13 plantonistas residentes 12h e dois médicos pediatras.

Os profissionais irão cobrir vagas que estão em aberto ou reforçar o atendimento nas unidades, conforme a necessidade da rede municipal de saúde. Eles deverão comparecer à sede da Sesau nas datas e horários definidos em edital, com toda a documentação necessária em mãos para assumir o cargo.

Aqueles candidatos que não comparecerem em até três dias úteis para entregar a documentação será considerado desistente, sendo necessário um novo cadastro para concorrer a uma das vagas novamente.