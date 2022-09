Após avisar esposa que estava voltando para casa, motorista de aplicativo desaparece

Preocupada com desaparecimento com o marido, a esposa de um motorista de aplicativo, procurou a polícia na manhã de hoje (11) para registrar o seu desaparecimento.

Aos policiais, a mulher de 30 anos, disse que fez um último contato com o marido por volta das 23h30 de ontem (10), quando ele teria dito que estava voltando para casa. A mulher passou a madrugada preocupada a espera do marido, até porque ela relatou aos policiais que nunca ficou tanto tempo sem dar notícias.

A mulher procurou delegacia para anunciar o desparecimento.

