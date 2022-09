Piloto alega falta de combustível e faz pouco forçado em zona rural

Um avião monomotor que seguia com destino a Curitiba (PR) fez pouso forçado na zona rural de Três Lagoas, na manhã de ontem (10). Segundo informações do piloto, que sofreu escoriações, mas foi liberado pelos médicos, a queda da aeronave foi devido pela falta de combustível. O caso será investigado pela Polícia Civil.

O incidente aconteceu na manhã de ontem. Equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) e também da Polícia Civil estiveram no local. O piloto sofreu algumas escoriações, foi atendido em uma Unidade de Pronto Atendimento Comunitário (UPA) e depois liberado pelos médicos. Aos policiais, o piloto relatou que teve problemas em decorrência de falta de combustível.

Ainda interrogado pelos agentes da SIG, o piloto perdeu a direção da aeronave Tecnam, modelo P92, quando na queda sofreu diversos danos nas assas, hélice e três de pouco. Em queda livre, o piloto relatou que foi obrigado a aterrissar na estrada rural, em meio a plantação de eucalipto.

A aeronave foi apreendida para análise até as conclusões finais de investigação. Um inquérito será aberto pela sesão de operações aéreas do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado).

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.