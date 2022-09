Homem é preso suspeito de atear fogo em ônibus e carro de passeio

Homem de 26 anos, foi preso em flagrante na madrugada de hoje (11), suspeito de atear fogo em carro de passeio e também em um ônibus escolar no município de Inocência, 331 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, o caso ocorreu por conta de desavenças entre o rapaz com o filho de dono de um dos veículos incendiado.

Conforme divulgado no boletim de ocorrência, policiais receberam denúncias de que havia veículos incendiados na rua Cuiabá, esquina com a Avenida Alexandre Batista Garcia. No local, os policiais depararam com a situação. Foi utilizado um caminhão pipa para apagar as chamas.

Populares relataram aos policiais o autor do incêndio, localizado e preso em sua casa. De acordo com a polícia, há suspeita que o homem tenha colocado fogo nos veículos por conta de desavenças ocorridas com o filho do dono do carro de passeio.

O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil do município.

