Após agredir policial, preso tenta fugir de delegacia e quebra o fêmur ao pular muro

Um homem de 32 anos tentou fugir da delegacia de Camapuã, localizada a 141 quilômetros de Campo Grande, na tarde de ontem (7). Durante a tentativa, ele acabou quebrando o fêmur ao pular o muro que divide a delegacia do Batalhão da Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem havia prestado depoimento e estava sendo conduzido de volta para a cela por dois policiais quando atacou um deles com um soco no rosto e correu em direção ao pátio do Batalhão da PM, que fica ao lado da delegacia. Um investigador tentou conter a fuga disparando diversos tiros para o alto, mas o detento continuou correndo até pular o muro. Na queda, ele sofreu a fratura do fêmur.

Devido à gravidade do ferimento, uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e realizou o resgate. O homem foi levado inicialmente a um hospital local, mas precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande, onde permanece internado sob escolta policial.

O caso foi registrado na delegacia de Camapuã como fuga de pessoa presa e lesão corporal praticada contra integrante da segurança pública.

