Polícia Civil prende um dos maiores autores de furto de motocicletas da Capital

Na manhã desta terça-feira (7), no bairro Jardim Aeroporto, em Campo Grande, equipes da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos – DEFURV efetuaram a captura de um homem, de 35 anos, o qual estava foragido da Justiça desde abril do ano passado.

O autor possui 95 registros policiais como crimes patrimoniais; quatro condenações por furto, associação criminosa, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo; e atualmente responde a cinco processos judiciais em andamento por furtos de motocicletas.

A DEFURV apurou que, nos meses de novembro e dezembro de 2024, o autor furtou placas de motocicletas regulares, afixando-as na motocicleta Honda/CG Fan 160, de cor vermelha, pertencente a um comparsa já identificado.Em seguida, o criminoso anunciava a venda da motocicleta em rede social negociando com terceiros de boa-fé, que não conferiam a compatibilidade entre a placa e numeral do chassi.

Após obter o pagamento, o autor, momentos depois, subtraía a mesma motocicleta, usando uma chave reserva ou empreendendo fuga com o veículo depois de concluída a venda. Foram apreendidas a motocicleta Honda/CG Fan 160 de cor vermelha utilizada nos golpes, bem como uma Honda/Biz de cor branca utilizada no apoio dos furtos. O autor confessou a prática dos crimes contra 07 (sete) vítimas, sendo indiciado pelos crimes de Adulteração de Sinal de Veículo Automotor, Estelionato e Furto.

