Calor intenso e alerta para chuvas predominam em MS

A altas temperaturas continuam presentes em Mato Grosso do Sul, nesta quarta-feira (8). O dia começou com céu claro e temperatura agradável de 23ºC, Campo Grande. Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros podem atingir a máxima de 34ºC, com umidade relativa do ar variando entre 90% e 35%. Além disso, há possibilidade de chuvas isoladas na região.

Para a quinta-feira (9), o cenário deve permanecer semelhante. O dia será marcado por muitas nuvens e chance de chuva em Campo Grande. A temperatura máxima também está prevista em 34ºC, enquanto a umidade relativa do ar pode oscilar entre 80% e 30%.

As temperaturas seguem elevadas em diversas regiões do Estado. Para esta quarta-feira, são esperadas máximas de 42ºC em Porto Murtinho, 41ºC em Corumbá, 38ºC em Bonito, 37ºC em Dourados e Ponta Porã, 36ºC em Três Lagoas e 31ºC em Coxim.

Ontem (7), três municípios do Estado figuraram entre os cinco mais quentes do país. Porto Murtinho liderou o ranking nacional com impressionantes 40,1ºC, seguido por Água Clara, que registrou 38,7ºC, e Amambai, com 37,9ºC. A umidade relativa do ar foi extremamente baixa em algumas localidades: Jardim e Porto Murtinho apresentaram índices de apenas 13%, enquanto Amambai e Ponta Porã tiveram 14%.

O Inmet emitiu um alerta para chuvas intensas em 25 municípios de Mato Grosso do Sul, válido até o fim da manhã desta quarta-feira. As cidades incluídas no aviso são: Água Clara, Alcinópolis, Aquidauana, Bandeirantes, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Ladário, Miranda, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, São Gabriel do Oeste, Sonora e Três Lagoas.

Os moradores dessas regiões devem ficar atentos a possíveis alagamentos e ventos fortes. Além disso, é recomendado evitar áreas de risco e redobrar os cuidados no trânsito durante as pancadas de chuva.

A semana segue com condições climáticas extremas, exigindo precaução tanto para o calor intenso quanto para os episódios de chuvas isoladas e intensas.

Com informações do Inmet

