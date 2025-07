Secretaria do Meio Ambiente de Ponta Porã realiza visita técnica no Viveiro Issac de Oliveira da Ambiental MS Pantanal

O Viveiro Isaac de Oliveira recebeu nesta semana, a visita do secretário municipal de Meio Ambiente de Ponta Porã, Thiago Vedana, da coordenadora de Arborização e Conservação Ambiental, Adriana Froés, e do gerente de projetos Tiago Lima. A comitiva conheceu de perto as ações ambientais desenvolvidas pela MS Pantanal, em especial o trabalho realizado no viveiro, que tem se consolidado como referência na restauração ambiental do estado.

A visita foi motivada após a doação de 450 mudas nativas do cerrado feitas pela Ambiental MS Pantanal para o programa de arborização do município de Ponta Porã. Durante o encontro, os representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente puderam acompanhar as etapas de produção das mudas e entender o papel crucial do viveiro nos projetos de compensação ambiental, que visam restaurar ecossistemas e promover a conservação de áreas degradadas.

Acompanhados pelo gerente de Meio Ambiente da MS Pantanal, Fernando Garayo, os visitantes tiveram a oportunidade de compreender como o viveiro contribui diretamente para a preservação dos recursos hídricos e ações de reflorestamento. Segundo Fernando, o trabalho no viveiro vai além da simples produção de mudas.

“O viveiro participa ativamente da preservação dos recursos hídricos. Mais árvores significam mais água, com mais qualidade e em maior quantidade. É um ciclo onde saneamento e conservação ambiental caminham juntos”, ressaltou.

Para a coordenadora de Arborização e Conservação Ambiental de Ponta Porã, a experiência foi enriquecedora. “Foi incrível perceber como o trabalho vai além do saneamento. Pequenas ações, como as do viveiro, têm um impacto enorme no equilíbrio ambiental. O lado técnico é essencial, mas sem o compromisso com a natureza, nada se sustenta”, afirmou Adriana.

Mais ações da MS Pantanal em Ponta Porã

A Ambiental MS Pantanal segue com diversas iniciativas em parceria com o município de Ponta Porã, que visam promover a educação ambiental e a saúde pública.

Entre as ações realizadas, destacam-se a capacitação de agentes de saúde e de endemias com foco em educação ambiental, e o “Fumacê”, uma ação conjunta com a Sanesul para verificação de ligações irregulares de esgoto, com o objetivo de garantir maior qualidade de vida à população.

A empresa reforça que o cuidado com o meio ambiente é um compromisso constante, impactando diretamente a vida das pessoas.

Viveiro Issac de Oliveira

A atuação social e ambientalmente responsável faz parte da história da Ambiental MS Pantanal, além de representar um compromisso de longo prazo com a sociedade.

Entre essas iniciativas da concessionária com foco em preservação, destaca-se o trabalho desenvolvido no Viveiro Isaac de Oliveira, espaço dedicado à produção de mudas de espécies nativas do Cerrado. Desde sua criação, em 2010, o viveiro já produziu mais de 640 mil mudas utilizadas em ações de reflorestamento, recuperação de nascentes e educação ambiental.

Em 2024, o viveiro passou por uma ampliação, e agora tem capacidade de produção de até 80 mil mudas por ano. Essas mudas têm desempenhado um papel importante na recomposição vegetal de áreas degradadas, no sombreamento urbano e, principalmente, na proteção das bacias hidrográficas que abastecem Campo Grande e diversas áreas dos biomas do Estado.

“A preservação das árvores está diretamente ligada à qualidade e à disponibilidade da água. Doar mais de 33 mil mudas no último ano reforça nosso compromisso com o meio ambiente e com a sustentabilidade com o estado”, destacou o gerente de Meio Ambiente, Fernando Garayo.

