Após agredir a mãe, jovem é baleado após atacar policiais com faca

Policiais militares atiraram na manhã de hoje (22), em um jovem, de 26 anos, após ele tentar atacar os policiais com uma faca. A equipe foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica, em uma residência no bairro Guanandi, em Campo Grande, quando foi surpreendida pelo homem armado com uma faca em mãos.

Segundo informações do 10º Batalhão da Polícia Militar, a mãe do jovem entrou em contato com a guarnição porque estava sendo agredida pelo filho. Ao chegar no local, os militares depararam com a mulher abalada, com ferimentos no braço.

Ao avistar o rapaz, os policiais tentaram realizar abordagem, quando percebeu o jovem com uma faca em mãos, indo em direção dos militares. Na tentativa de defesa, um policial atirou na perna do homem. Segundo a PM, o jovem estava em surto psicótico e foi ferido acima do joelho.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionado no local e encaminhou o rapaz para Santa Casa de Campo Grande. Ele foi preso em flagrante, e se encontra na unidade de saúde, sob escolta policial.

O jovem tem diversas passagens pela polícia pelos crimes de resistência, violência doméstica, desacato e desobediência.

Segundo informações de familiares, o jovem é usuário de drogas e sempre apresentou comportamento violento, mas foi a primeira vez que tentou agredir a mãe. A faca usava pelo rapaz foi apreendida pelos militares.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.