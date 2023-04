Operário receberá atletas do Comercial para disputa do Brasileirão A3

A equipe feminina do Operário, ganhou um grande reforço para disputa do Campeonato Brasileiro feminino A3. O Galo da Capital, terá atletas do seu arquirrival, Esporte Clube Comercial reforçando o time feminino na competição nacional. O acerto entre as duas equipes mais tradicionais do Estado, foi realizado por representantes na sede da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS).

Segundo a FFMS, o time do Operário estreia na competição contra o Toledo (PR), no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Segundo o site Esporte MS, o Operário teve algumas baixas em virtude de falta de atividades e de competições. O nome das jogadoras do Comercial, que irão reforçar o Galo da Capital, ainda não foram divulgadas pela diretora Romilda Campos, do Comercial, mas apontou que todas as atletas já estão aptas para entrar em campo.

Data remarcada

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou datas do campeonato brasileiro feminino A3. Os jogos que iriam iniciar no próximo domingo, foi remarcado para o dia 25 de maio. Além disso, a CBF já divulgou a escala de arbitragem.

Segue abaixo a primeira rodada da competição que já inicia neste final de semana.

O Brasileirão Feminino da Séria A3 começa amanhã com a partida envolvendo os dois times paraibano entre Mixto e VF4.

OS JOGOS DA PRIMEIRA RODADA SÃO OS SEGUINTES:

Mixto (PB) x Associação Esportiva VF4 (PB)

Polivalente (TO) x Tiradentes (PI)

Ceilândia (DF) x Capital (DF)

Uberlândia (MG) x Vila Nova (GO)

PindaSport Clube (SP) x São Bernardo (SP)

Remo (PA) x Ypiranga (RS)

Guarani (SP) x Naútico (PB)

Assermurb (RR) x São Raimundo (RR)

Pérolas Negras (RJ) x Vasco (RJ)

Juventude (RS) x Criciúma (SC)

IAPE x CEFAMA (MA)

Acauã (AL) x Estanciano (SE)

Astro (BA) x Doce Mel (BA)

Mixto-MT x Aliança (GO)

Tarumã (AM) x G.E Recanto (AM)

