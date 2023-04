Caminhão com R$ 490 mil em mercadorias é furtado na Capital

Após apresentar problemas elétricos, um caminhão carregado com mais de R$ 490 mil reais em mercadorias foi furtado, ontem (21), na Avenida Gury Marques, região sul de Campo Grande. O caso foi registrado na Polícia Civil e será investigado.

Conforme relatado pelo boletim de ocorrência, o condutor do veículo de 23 anos, disse que veio de Jundiaí (SP) para descarregar mercadorias em Campo Grande. Segundo o registro, no compartilhamento de cargas, havia produtos de uma loja de eletrodomésticos.

Em depoimento, o condutor relatou que por volta de 11h50, o caminhão apresentou problemas elétricos e teve que estacionar a carreta para verificar o problema. O motorista relatou aos policiais que entrou em contato com o patrão e percebeu a chegada de dois homens na parte de trás do veículo.

Com receio de ser assaltado, o jovem fugiu do local, mas deixou a porta da cabine aberta. Após fugir do local, entrou em contato com a Polícia Militar.

No local, os militares Realizaram uma vistoria no veículo e identificaram que havia caixas com mercadorias que havia sido levados pelos criminosos. O valor do prejuízo não foi informado do registro policial.

