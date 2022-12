Operário inicia pré-temporada para 2023

O técnico do Operário Futebol Clube Celso Rodrigues recebeu nesta segunda-feira (12), os jogadores que devem iniciar os trabalhos de pré-temporada que está começando as principais novidades foram os meias Fernandinho e Adriano e do atacante Uirapuan que ainda devem ser confirmados.

O galo terá um extebnso calendário de competições para participar a começar pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense, Copa do Brasil, Copa Verde e Série D do Campeonato Brasileiro. Os demais contratados ainda não foram divulgados, o que deve acontecer em evento no dia 22 de dezembro, no auditório do Bioparque Pantanal, para imprensa, patrocinadores e torcedores.

O treinador acertou sua permanência no comando do Galo, mas terá uma comissão técnica renovada e e mais reforços ainda estão sendo sondados. Nesses primeiros dias o departamento médico f ará uma avaliação do elenco que está sendo montado para a temporada 2023.

Leia mais: Diretoria do Operário mantém em sigilo, mas confirma data de apresentação de elenco