Homem é preso por cometer violência doméstica mais ao ser colocado em liberdade em Caarapó

Homem invadiu a residência da vítima, realizou agressões físicas e ameaças

Na manhã desta quinta-feira (12), um homem foi preso preventivamente por crimes de lesão corporal, ameaça e descumprimento de medidas protetivas em Caarapó.

Ele é investigado e o caso ganhou gravidade após ser posto em liberdade e voltar a praticar atos de violência contra sua ex-companheira.

Conforme relatado pela polícia, ele invadidiu a residência da vítima, agredindo-a fisicamente e ameaçando sua vida. Relatos, exames periciais e documentos comprobatórios embasaram o pedido de prisão preventiva.

O preso foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A prisão foi realizada com o apoio de uma equipe do S.I.G. (Setor de Investigações Gerais) da Delegacia de Fátima do Sul.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.