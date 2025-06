Fim de semana e feriado tem testagem de ISTs gratuita em shopping e igreja na Capital

Neste feriado de Santo Antônio e fim de semana acontecerá testagem gratuita para HIV, sífilis e hepatites B e C em diferentes pontos de Campo Grande.

As ações acontecem nesta sexta-feira (13) feriado e no sábado (14) e domingo (15), com atendimentos das 8h às 13h, ou enquanto durarem os testes. Os locais de atendimento são: Fort Atacadista das unidades Shopping Norte Sul Plaza e Shopping Bosque dos Ipês, além da Igreja Universal, na Avenida Mato Grosso, no domingo.

Com uma abordagem acolhedora e informativa, a equipe de saúde leva não só os testes rápidos, como também orientações sobre prevenção combinada, uso de preservativos e o fortalecimento do cuidado contínuo.

A chefe do Serviço de ISTs, Fabiane M. N. D. Duarte, destaca a importância dessas atividades extramuros. “Nosso objetivo é estar cada vez mais próximos da população, indo até onde as pessoas estão. Essas ações em locais de grande circulação, como supermercados e igrejas, são estratégicas para ampliar o acesso ao diagnóstico precoce e à informação, promovendo saúde com cidadania”.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, reforça o compromisso da gestão em garantir o acesso à prevenção mesmo durante feriados e finais de semana. “A saúde não pode parar, especialmente quando falamos de prevenção. Realizar essas ações durante o feriado de Santo Antônio é uma forma de ampliar o acesso, levar informação e acolhimento a quem muitas vezes não consegue buscar os serviços durante a semana. Nosso objetivo é cuidar das pessoas, onde quer que elas estejam, promovendo uma saúde pública mais próxima e resolutiva”.

As ações fazem parte de um calendário sustentável de prevenção, com atividades planejadas para acontecer aos finais de semana e feriados — horários em que muitas pessoas têm mais disponibilidade e acesso facilitado aos serviços.

Confira os dias e locais das testagens:

Sexta-feira (13/06) feriado – Fort Atacadista (Shopping Norte Sul Plaza)

Sábado (14) – Fort Atacadista (Shopping Norte Sul Plaza)

Domingo (15) – Igreja Universal – Av. Mato Grosso

Das 8h às 13h, ou enquanto durarem os testes.

Todas as pessoas que realizam os testes recebem atendimento sigiloso, com acolhimento, acompanhamento e encaminhamento, quando necessário.

O atendimento é realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), por meio do Serviço de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), HIV/Aids e Hepatites Virais.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

