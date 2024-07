Prefeita de Paris cumpre promessa e nada no rio Sena antes dos Jogos Olímpicos

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, cumpriu a promessa e nadou no rio Sena nesta quarta-feira (17), nove dias antes da abertura dos Jogos Olímpicos na cidade. Várias provas estão programadas para acontecer no rio que corta a capital francesa, até pouco tempo atrás considerado impróprio para banho.

Em dia ensolarado, com água a 20°C, bactérias e vazão em baixa, as condições estavam ideais para o aguardado mergulho, cinco dias depois de a ministra dos Esportes, Amélie Oudéa-Castéra, ter entrado nas águas do Sena. Hidalgo também foi acompanhada pelo presidente do Comitê Organizador dos jogos, Tony Estanguet.

A poucos passos do Hôtel de Ville, sede da prefeitura, a prefeita da cidade-sede, Estanguet e o representante do governo para a região Île-de-France, onde fica Paris, Marc Guillaume, mergulharam na água verde opaca por volta das 10h da manhã, pelo horário local.

Com rabo de cavalo e roupa de mergulho preta, Anne Hidalgo nadou cerca de cem metros em estilo crawl. Foi um ato simbólico mais de cem anos após a edição de uma portaria que proibiu o banho no rio, em 1923.

Centenas de espectadores aglomerados na ponte Sully observaram a cena. O mergulho era crucial para os organizadores da Olimpíada, que fizeram do rio a estrela desses Jogos — e sua despoluição, um dos pilares de sua candidatura. “É sonho realizado”, declarou Hidalgo após nadar alguns minutos. “A promessa (de despoluição) foi cumprida”.

Promessa bilionária

O Estado e as autoridades locais da região Île-de-France investiram € 1,4 bilhão (R$ 8,35 bi, em valores atuais) desde 2016 para tornar o rio Sena e seu principal afluente, o Marne, próprios para banho.

As etapas de saneamento incluíram a modernização das estações de tratamento de esgoto, a conexão das barcaças ao sistema de esgoto e a coleta de resíduos plásticos. O plano também resultou em cinco obras importantes, incluindo um reservatório de águas pluviais e residuais perto da estação de Austerlitz, uma verdadeira catedral subterrânea escavada no centro de Paris.

Essas obras “permitirão reduzir para menos de dois dias após a última chuva o período de impossibilidade de realizar as provas no Sena”, afirmou a prefeitura em março.

A hora da verdade está se aproximando para os organizadores: após a cerimônia de abertura, as provas de triatlo, natação em maratona e paratriatlo devem ocorrer no Sena. No entanto, em agosto de 2023, os ensaios dessas disciplinas foram um pesadelo para os organizadores, forçados a cancelar vários dias de testes devido à água imprópria para banho.

Em caso de chuvas intensas, água não tratada pode ser despejada no rio, um fenômeno que as obras de retenção inauguradas pouco antes dos Jogos visam evitar.

O plano B consiste em adiar as provas por alguns dias, e um plano C visa transferir a natação em maratona para a cidade de Vaires-sur-Marne.

