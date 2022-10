Novo Corolla foge do posto e chega ao Brasil em 2023

A Toyota apresentou nesta terça-feira (4) no Japão a atualização de meia-vida da atual e 12ª geração do Corolla, cuja reestilização chega ao Brasil em 2023, já como linha 2024, graças ao investimento de R$ 50 milhões na fábrica de Indaiatuba (SP), anunciado pela montadora japonesa em março passado.

Quanto ao visual, a versão do sedã para o mercado japonês mudou pouco, ficando restrita a detalhes como novos desenho da grade frontal e da assinatura de LEDs dos faróis. No Brasil, o design do Corolla segue aquele adotado pela versão europeia, que também ganhou discretas atualizações em junho passado -restritas ao redesenho das rodas de liga leve e também da grade dianteira.

Essas mudanças na aparência externa do Corolla europeu também serão adotadas no Brasil a partir do ano que vem, mas as novidades que realmente interessam estão na parte mecânica e também nos itens de tecnologia na cabine.

Da mesma forma que o Corolla japonês, o europeu ficou mais forte na versão híbrida, que manteve o motor 1.8 associado ao propulsor elétrico. Tanto no Japão quanto na Europa, o motor a baterias ganhou incremento na performance, o que elevou a potência combinada dos atuais 122 cv para 150 cv.

Como esse conjunto mecânico é flex no Brasil, o incremento na potência poderá ser um pouco maior aqui, enquanto o torque da unidade elétrica também subiu 2,2 kgfm -a Toyota não informa o torque combinado.

Conforme a montadora oriental, com as atualizações o conjunto híbrido proporciona consumo médio de 30,2 km/l no ciclo WLTC adotado no Japão. Aqui, as versões com motor 2.0 aspirado não devem apresentar novidades no que se refere à performance.

Além das alterações no design e na mecânica, por dentro o Corolla traz novidades como a central multimídia com tela de 10,25 polegadas, que agora se conecta sem fio a celulares via Android Auto e Apple Car Play e traz opção de conexão 4G dedicada com roteador wi-fi.

Além disso, o Corolla ganhou painel de instrumentos totalmente digital, com tela de 12,3 polegadas. Para completar, o pacote de tecnologias voltadas à segurança ganhou um assiste de cruzamentos, que detecta pedestres, ciclistas e outros veículos e freia o veículo de forma autônoma para evitar colisões.

Com informações da Folhapress, por Alessandro Reis