Ao sair de casa para conversar com menina, rapaz é atingido por tiros

João Antônio Alves Ramos, 22 anos, precisou ser socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), por volta das 14h desta terça-feira (29), após ser atingido próximo à casa onde mora na rua, Getúlio Vargas, no bairro Coahb ll em Dourados a 198 quilômetros da Capital.

Segundo o site Dourados News, o rapaz estava em casa, quando foi chamado para conversar com uma menina na esquina de sua casa, agora, um homem que conduzia uma motocicleta de cor vermelha, se aproximou com uma arma e teria efetuado os disparos contra o rapaz.

O rapaz foi atingido no tórax sendo atendido no local por unidade do SAMU e encaminhado ao Hospital da Vida em estado grave.

A Polícia Militar foi acionada e segue no local para os trabalhos de praxe para encaminhamento a Polícia Civil.