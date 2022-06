Governo entrega veículo para transportar famílias atendidas pelo Cotolengo e doa casacos

O Cotolengo, entidade sem fins lucrativos que atende crianças e jovens com paralisia cerebral, recebeu hoje (28) uma van e 170 peças de roupas de frio. O veículo vai mudar a realidade das famílias que terão agora um automóvel para transporte com segurança e mais comodidade. A ação foi realizada em conjunto pelo Governo do Estado e Assembleia Legislativa.

O evento contou com a presença do governador do Estado Reinaldo Azambuja, da primeira-dama Fátima Azambuja; a secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, Elisa Cleia; a secretária de Administração, Ana Carolina Nardes, o deputado estadual Herculano Borges e o diretor-presidente do Cotolengo, padre Valdeci Marcolino.

A van foi comprada por meio de recursos de emenda parlamentar do deputado estadual Herculano Borges, pelo valor de R$ 255 mil. O veículo tem a capacidade de acomodar 16 pessoas, é completo, com ar condicionado, airbag duplo, cinto de segurança em todas as poltronas.

O automóvel será utilizado para executar o projeto “Transportando com Amor”, que visa promover a melhoria na qualidade de vida das pessoas com deficiência, através do deslocamento com transporte seguro, garantindo os direitos aos atendimentos socioassistenciais previstos para o público alvo, prevenindo situações de risco e vulnerabilidade socioeconômica.

O diretor do Cotolengo, padre Valdeci, destacou que com a van será possível atender cerca de 30 pessoas nesse projeto, que prevê o atendimento das demandas diárias das atividades escolares, transportando o público atendido entre suas residências e a Instituição. Nas atividades semanais, transportá-los até os Centros de atendimento como: Apae, Pestalozzi, CRAS e UBS. E nas atividades mensais, que são os passeios de inclusão social, transportá-los até o shopping, museus, em passeios educativos, entre outros.

“Temos hoje 420 pessoas com necessidades físicas que são atendidas. Para poder transportar as famílias, elas precisam trazer as crianças. Diante desta demanda fomos até o governador e pedimos, ele agilizou juntamente com o deputado Herculano e em 60 dias já recebemos o veículo. Agora vamos usar com o maior cuidado e carinho”, destacou o diretor da entidade, elogiando a celeridade do processo.

Mudança de vida

Para as famílias o veículo representa mais agilidade e mobilidade no trajeto feito diariamente para receber o atendimento.

“A van vai mudar a vida da gente e estamos muitos agradecidas pela ajuda do Governador e do deputado Herculano”, destacou Patrícia Martinez, mãe de Robson, que é atendido no Cotolengo desde 2007. Ela conta que a maior dificuldade da entidade e das famílias era fazer o deslocamento das crianças e jovens portadores de necessidades especiais. “Muito boa esta ação do Governo e agradeço a Deus pelo trabalho deles”, disse.

O governador do Estado Reinaldo Azambuja elogiou o trabalho realizado pela entidade em prol das famílias e também a organização da administração. “Todas as vezes que fazemos transferência verificamos a eficiência da administração. A gente confia neste trabalho”, frisou. “Estamos muito contentes em ter este momento com vocês. Nos dão muita alegria pelo trabalho realizado, que merece toda nossa atenção”, elogiou.

A parceria com o deputado estadual Herculano Borges também foi exaltada. “Fomos buscar um parceiro e foi o Herculano que nos auxiliou. Isso mostra a solidariedade, o espírito de parceria”, salientou.

Doação de casacos

A entidade ainda recebeu peças de vestuário da 7ª Campanha do Agasalho “Aqueça uma vida”, realizada pelo Governo do Estado. A primeira-dama, Fátima Azambuja, madrinha da Campanha, fez a entrega de 170 peças para o Cotolengo. Ela ressaltou a alegria de poder ajudar a entidade. “Quando vejo este veículo de transporte eu penso nas mãezinhas, nas avós aqui que fazem papel de mães e sabemos das necessidades destas famílias. Então é por vocês que a gente sempre está pedindo”, destacou.

O governador elogiou os bons resultados da campanha Aqueça uma Vida, que arrecadou 84 mil peças que foram doadas às famílias carentes e entidades.

Cotolengo

É uma entidade sem fins lucrativos criada em 20 de julho de 1996, com a finalidade de oferecer atendimento a crianças, jovens e adolescentes portadores de paralisia cerebral grave.

O Cotolengo trabalha no sistema “Centro-Dia”, no qual pessoas com idade até 22 anos recebem atendimento de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h. Pessoas com deficiência da comunidade externa também são atendidas por meio do convênio com o SUS.

Hoje a entidade atende mais de 100 pessoas, crianças e adolescentes com problemas neurológicos. Os atendimentos oferecidos são nas áreas de fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia, pedagogia, terapia ocupacional, psicologia, enfermagem, entre outras ações voltadas para o conforto e a qualidade de vida deste público.