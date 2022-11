Após sair de barbearia, empresário é executado na fronteira

O empresário Hugo César Salinas Pereira, de 44 anos, foi executado por pistoleiros na noite de ontem (22), nas ruas Madame Elisa Lynch e 15 de Agosto, no bairro San Gerardo, em Pedro Juan Caballero, cidade que faz fronteira seca com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. O atentado aconteceu por volta das 19h30, quando ele saia de uma barbearia.

De acordo com informações da Polícia Nacional, a vítima foi abordada por desconhecidos. Os disparos em direção ao Hugo, aconteceu quando ele estava dentro de um veículo, modelo Toyota.

A vítima foi socorrida ainda com vida e encaminhada ao Hospital da Vida, mas não resistiu aos ferimentos, morrendo na unidade de saúde.

Conforme divulgado pelas testemunhas aos agentes da Polícia Nacional, a vítima que é empresário do ramo de materiais de construções foi abordado por outro veículo Volkswagen Gol de cor cinza. Segundo populares que presenciaram o atentado, os criminosos atiraram no veículo do empresário sem descer do automóvel.

O caso segue em investigação.

Veículo utilizado no crime foi encontrado

Na manhã de hoje (23), um veículo foi encontrado por moradores da região, incinerado no bairro San Antônio, em Pedro Juan Caballero. Conforme divulgado pela Polícia Nacional, o automóvel encontrado pode ter sido utilizado na execução do empresário Hugo César Salinas Pereira, de 44 anos, morto por pistoleiros na noite de ontem (22), em Pedro Juan Caballero.

Equipes da Polícia Nacional estão no local onde o carro foi localizado. Aos agentes, moradores relataram que não ouviram e não tenha visto nada de anormal nessa madrugada.

O caso segue em investigação pela polícia paraguaia.

