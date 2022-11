Auxílio Brasil: beneficiários com NIS 5 recebem hoje

A Caixa Econômica Federal paga hoje (23) uma nova parcela de setembro do Auxílio Brasil. Recebem os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) com final 5. O Auxílio Gás também será pago hoje às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Diferentemente do que aconteceu em outubro, não houve antecipação no pagamento do benefício neste mês.

O governo eleito e líderes do Congresso negociam uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) para garantir em 2023 o pagamento de R$ 600 aos beneficiários do programa.

O benefício é pago de acordo com o dígito final do NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário.

Para consultar as datas de pagamento, o valor e a composição das parcelas, basta o beneficiário acessar o aplicativo do Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social. Também pode ser acessado o Caixa Tem, que é usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

Confira o calendário para novembro:

Quem recebe o Auxílio Brasil

O benefício é destinado a famílias em situação de extrema pobreza. Famílias em situação de pobreza também podem receber desde que tenham, entre seus membros, gestantes ou pessoas com menos de 21 anos.

Se a pessoa era beneficiária do Bolsa Família, o Auxílio Brasil será pago automaticamente. Entretanto, se a pessoa não recebia o Bolsa Família, mas está no CadÚnico, o indivíduo vai para uma lista reserva. Se não esta cadastrada no CadÚnico, é necessário buscar um Cras para registro, sem garantias do recebimento do benefício.

