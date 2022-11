Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Os astros prometem turbinar sua intuição hoje! Aproveite o astral favorável para aprender mais sobre um assunto místico ou religioso, fazer pesquisas, dar uma de detetive e até investigar uma história que não estava bem contada. Mudanças na vida profissional não estão descartadas, mas tudo tem seu tempo. É um ótimo momento para romper com o que vem te incomodando há tempos, desde que não faça isso por impulso, é claro. No final da tarde, a entrada da Lua em Sagitário avisa que o alto-astral tem tudo para crescer. Pode se preparar para momentos descontraídos e agitados com o mozão. Tá na pista? Capriche no bom humor para fisgar quem deseja.

Touro (de 21/4 a 20/5)

No trabalho, você vai chegar mais longe se buscar a companhia de colegas que têm os mesmos objetivos, mas que não estão competindo diretamente com você. A troca de conhecimento em um projeto em equipe, ou até com a chefia, pode dar o impulso que faltava para a sua carreira. Se a saudade apertou nos últimos tempos, aproveite para fortalecer os laços com pessoas que estão longe, especialmente os amigos. Com o mozão, a convivência reserva companheirismo e troca de carinho. A Lua também sinaliza mais paixão e sensualidade à noite — credo, que delícia! Se está só, não esconda que sonha com compromisso.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

No trabalho, o dia promete ser pra lá de puxado, mas seu esforço e comprometimento vão dar frutos! Quanto mais você focar nos resultados, melhor vai se sair, meu cristalzinho. E apesar de sobrar disposição para mergulhar no trabalho, a saúde também pede atenção, viu? Mudanças simples, seja praticando uma atividade física ou se livrando de uma mau hábito, deve surtir um ótimo efeito. A rotina pode tirar o brilho do romance, mas o astral melhora à noite com a entrada da Lua em Sagitário. A paquera pode ficar meio sem graça durante o dia, mas você ainda tem tempo de virar o jogo e até flertar com um lance mais sério do que esperava. Se joga!

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Você vai contar com simpatia e criatividade para se destacar no trabalho. As estrelas estarão ao seu lado e podem surgir ótimas ideias quando menos espera! Pode ser interessante fazer contatos com clientes, colegas ou pessoas mais jovens — sempre dá pra aprender muito com a troca de experiências e de ideias. As estrelas avisam que vai contar com a sorte em jogo ou aposta: faça uma fezinha! No final da tarde, porém, a Lua se muda para Sagitário e o astral fica um pouco mais sério. Na paquera, você vai aumentar as chances de sucesso se adiantar os contatos! Há sinal de romantismo com o par, mas assuntos de rotina dão uma esfriada na relação à noite.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Praticidade e realismo serão suas maiores qualidades para lidar com qualquer desafio que pintar no seu caminho hoje! Alguém da família pode ter um papel importante se está procurando emprego. Na hora de lidar com as tarefas de rotina, mantenha os pés no chão e mostre bom-senso. Mudanças em casa correm melhor logo cedo, inclusive para quem trabalha em home office e quer ajeitar seu cantinho. Com a Lua de mudança para o seu paraíso astral mais tarde, pode se preparar para momentos maravilhosos nos assuntos do coração. A paquera pode surpreender e a solidão vai passar longe, bebê! Já o romance estará perfeito sem defeito.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Você vai dar um show em tudo o que envolve comunicação hoje! Bora lá agitar a sua rede de contatos, trocar ideias com os colegas ou melhorar o contato com o público em geral, especialmente para quem trabalha com vendas ou marketing. Raciocínio rápido também se destaca e pode render mais visibilidade no trabalho. À noite, a Lua reforça seu lado caseiro e você tem tudo para se divertir junto com a família. Curtir o seu canto também ajuda a repor as energias e relaxar, bebê. A paquera ganha mais destaque ao longo do dia e há chance de se encantar com alguém logo de cara. Já com o mozão, palavras gentis e programa mais sossegado à noite caem muito bem.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Os astros favorecem assuntos ligados a dinheiro, que podem ocupar a maior parte da sua atenção hoje. Agarre a chance de pegar um trabalho extra ou um bico se estiver precisando engordar o orçamento. O orçamento de casa pode ficar mais equilibrado se você colocar tudo na ponta do lápis e conversar com a família sobre os gastos e a contribuição de cada um. Também dá para desenrolar assunto ligado a herança ou impostos. A vida amorosa ganha fôlego novo com a entrada da Lua em Sagitário e você só tem a comemorar! A paquera promete mil contatinhos e novidades. Astral descontraído e gostoso ajuda a embalar os momentos com o mozão.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Hoje, vai sobrar energia para encarar qualquer desafio. Mas, logo cedo, a dica é focar nos seus objetivos e não se distrair pelo caminho. Você estará mais confiante e não vai pensar duas vezes antes de ir atrás dos seus interesses, mas chegará ainda mais longe se trocar ideias com os colegas e pessoas próximas. No final da tarde, porém, a Lua entra em Sagitário e dá aquele gás nos assuntos financeiros. Aproveite para barganhar desconto ou fechar um negócio. No romance, pode ser uma boa aliviar um pouco a possessividade. Atitudes românticas e ciúmes sob controle são a chave pra encantar o mozão ou se aproximar de um novo contatinho.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

O desejo de ficar na sua deve falar mais alto nesta quarta. Talvez falte pique para interagir com colegas ou pessoas mais próximas, mas o serviço deve render se puder cuidar das tarefas de maneira mais isolada. Priorize tudo que pode ser feito a sós, inclusive em casa — home office conta com excelentes energias também! Mais tarde, a Lua vai entrar em seu signo e pode sentir que tudo está entrando nos eixos. Se pintar um crush bom demais pra ser verdade, investigue direitinho antes de se jogar de cabeça. Mas se sentir confiança, siga seus instintos e dê uma chance. O romance ganha mais animação também — pode comemorar!

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Você vai se sentir melhor se puder colocar a conversa em dia com os amigos e matar a saudade. O trabalho também conta com vibes maravilhosas e pode ser um bom momento para tentar algo diferente ou mesmo se aventurar num negócio meio arriscado. Na dúvida, procure os amigos e peça conselhos a quem confia. A Lua entra em Sagitário no final da tarde e você pode sentir que a sua energia vai dar uma caída, Caprica. Tudo indica que você e o mozão estarão em harmonia, mas aposte em um programa mais intimista hoje. A paquera promete fortes emoções e pode emplacar logo cedo — não enrole pra responder uma mensagem, bebê.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Nada deve abalar o seu foco e profissionalismo nesta quarta, Aquário. Para melhorar ainda mais seus resultados, foque no que é importante e preste atenção às dicas da sua intuição, que estará aguçada. Vale a pena também investir na sua imagem, batalhar por novos negócios e correr atrás de um aumento — ou até de um emprego novo. No final da tarde, a Lua se muda para Sagitário e destaca seu lado solidário, sinal de que vai fazer o possível para estender a mão a quem precisa. Tá na pista? Diminua um pouco as expectativas e espalhe entre os amigos que está buscando um novo amor. A sintonia com o mozão será grande e promete blindar o romance.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Seu otimismo está em alta logo cedo e ajuda você a se entender melhor com os outros. Sua habilidade para criar pontes, começar um curso ou até aprender mais por conta própria serão importantes em várias áreas. Se anda sonhando com uma viagem, aproveite o dia para organizar as coisas, planejar cada passo e amarrar todas as pontas soltas. A Lua destaca seu lado mais sério e responsável à noite. Na paquera, podem surgir novidades durante ao dia, mas o astral esfria mais tarde. A conquista tem boas chances de engrenar se apostar em app de paquera ou nas redes sociais. Criatividade e bom humor também são importantes pra dar aquela animada no romance.

