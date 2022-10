Ao abrir o sinal vermelho, condutor bate em outro veículo e cai dentro de córrego

Um homem que não teve identidade revelada, levou um susto na tarde de ontem (10), ao perder a direção do veículo VW Gol em que conduzia e cair dentro de um córrego, na Avenida Durval Rodrigues, em Paranaíba, a 407 quilômetros de Campo Grande. O condutor teve apenas ferimentos nas mãos e na testa.

De acordo com o site JP News, o motorista de outro veículo envolvido no acidente, de modelo Jeep Compass, de 49 anos, relatou que seguia pela Avenida Coronel Carlos, sentido centro do município, quando parou no semáforo. Ao abrir o sinal, ele foi atingindo pelo VW Gol que seguia pela Avenida Durval Rodrigues Lopes. Com o impacto da batida, o motorista perdeu a direção e caiu dentro do córrego. Ele conseguiu sair sozinho, apresentando ferimentos nas mãos e na testa.

Interrogado pelos policiais, o condutor do Jeep Compass relatou que o outro motorista avançou o sinal, ocasionando o acidente.

Ambos condutores passam bem e o caso registrado na delegacia de Parnaíba.