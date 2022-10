Voos cancelados provocam tumulto em aeroporto da Capital

O acidente com um avião na pista do Aeroporto de Congonhas refletiu no horário de vários voos previstos em Campo Grande, os quais foram todos cancelados. Dando início à “semana do saco cheio”, com dois feriados em Mato Grosso do Sul, muitos dos passageiros foram obrigados a desmarcar seus compromissos, alguns sendo remarcados até para depois do feriado.

Com voos sendo reagendados somente para esta quarta-feira (12), muitos dos planos foram mudados. O professor Jhonatan Santana, 31 anos, deveria estar em Porto Seguro, curtindo os dias de folga do trabalho, mas não foi isso que aconteceu.

“Seriam dias de descanso, que se tornaram o oposto. Vim de Iguatemi, e com esse transtorno todo, não conseguirei viajar. Remarcaram minha passagem para quarta-feira, e eu voltaria na sexta-feira. Sem chances de aguentar tudo isso, estou voltando para casa, frustrado e com um prejuízo enorme, que provavelmente não irão arcar”, dispara.

A espera por um voo chegou a durar 20 horas para alguns. É o caso da jornalista Ana Luísa, 22 anos, que estava acompanhada de outros dois colegas. Ela mora em Belo Horizonte, e está há quase dois meses em Campo Grande, a trabalho.

Com saudade de casa, o cansaço tem falado mais alto nos últimos dias para os jornalistas. “Estamos aqui desde 0h dessa segunda-feira, cansados e sem perspectivas de que horas vamos conseguir embarcar. Não temos familiares, e lugar para ficar na cidade. O jeito vai ser continuar aqui, tentando resolver, e torcer para dar certo”, contou Ana Luísa. Para a administradora hoteleira Alexandra Martinez, 41 anos, o que seriam férias em família, acabou se tornando um “pesadelo em família”.

Com os três filhos dormindo no chão do aeroporto, Alexandra relatou ao Jornal O Estado o descaso de companhias aéreas para com os clientes, que já esperavam ali por horas.

“Temos viagem marcada para Recife, onde meus filhos vão encontrar com os avós, curtir as férias e passar alguns dias na praia. Com esse transtorno todo, já estamos perdendo dias da nossa semana, que foi programada há meses. Já tivemos voos cancelados durante a madrugada, já voltei para casa com eles para dormir um pouco e nada de uma solução. Mudamos de companhia aérea, agora para uma melhor”, destacou.

Entenda

O motivo de tantos atrasos e cancelamentos foi decorrente de um acidente na pista de pouso de Congonhas, que ocorreu às 13h32 do último domingo (9). As operações só foram retomadas às 22h18 do mesmo dia. Conforme a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), durante todo o domingo, 116 voos foram cancelados partindo do Aeroporto de Congonhas e 117 chegando.

Ainda conforme a empresa, as investigações sobre a causa do acidente estão sendo conduzidas pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes), órgão do Comando da Aeronáutica.

Por Brenda Leitte – Jornal O Estado do MS.

