Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Novos interesses e prioridades são propensas no trabalho, mas cuidado para não querer resolver tudo de forma impulsiva. Há mais tendências para gastos com lazer e diversões, devendo ser cuidado(a) para que certos caprichos não tragam prejuízos. Valorize simplicidades e momentos divertidos na vida afetiva.

Touro (de 21/4 a 20/5)

O momento tende a deixá-lo (a) com emoções mais expostas e necessidade de ponderar suas decisões. Há chances maiores para se dedicar à ambientes sociais, o que pode trazer diversões e amenizar desgastes da rotina. Período para agir com romantismo e ousar em gestos afetuosos na vida amorosa.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Um bom aspecto tende a deixar sua comunicação mais contagiante do que já é para mediar relações e contagiar grupos que convive. Bom momento para retomar assuntos domésticos e lidar com pendentes diante de familiares. Boas lembranças tendem a ser retomadas na vida amorosa.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Assuntos relacionados a documentos, papéis e emails são propensos a tomar sua dedicação. Período especial para um empenho extra a estudos. O momento é para vencer receios de tratar assuntos diante de quem tem grande maior vínculo. Às vezes, mudar a maneira de se dirigir as pessoas pode mudar a compreensão que ela tem sobre o que dissermos.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Reveja a necessidade de manter despesas e procure se desfazer de coisas que não servem mais. Há tendências para o consumismo, o que requer cuidado para não se exceder com o que não é necessário nas finanças. Em relacionamentos, fique atento(a) para evitar gestos pegajosos e de ciúme.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Momento que trará tendências para mais empenho a assuntos de trabalho e mais envolvimento emocional com o que tem maior dedicação na rotina. Alguns assuntos que parecem complicados podem ser vistos com menos alarde e mais simplicidade nas relações, principalmente se tiver paciência e mudar certas atitudes.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Há tendências para agir de maneira sentimental com certos assuntos e convivências, o que trará necessidade de concentração para não se dispersar de suas obrigações. É um momento em que está propenso(a) a ponderar sobre seus vínculos sociais e o quanto há reciprocidade de pessoas que se dizem amigas.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Cuide para não agir de maneira individualista, especialmente quando for necessário resolver coisas em grupo ou em parceria com alguém. Na vida afetiva, uma roda de amigos ou novas situações em grupo favorecerão paqueras, se estiver só. Comprometidos terão momento propicio para conversas sobre costumes e a liberdade com cônjuge.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Momento para mudanças em planos profissionais e para uma atenção especial aos projetos a longo prazo. A ponderação será importante para algumas decisões na rotina, já que o envolvimento emocional tende a ser mais intenso. Atente-se para não se portar de maneira indiferente a assuntos que são especiais para familiares e para o cônjuge.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

São maiores as chances para aperfeiçoar suas funções no trabalho, com informações vindas de pessoas que admira. O envolvimento com atividades culturais e que enriqueçam seus conhecimentos fará bem ao seu dia, especialmente se for ao lado de amigos, familiares, com o cônjuge ou em alguma paquera, se estiver solteiro(a).

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Este é um momento pouco indicado para decisões mais sérias ligadas a sociedades ou algum tipo de vínculo que envolva negócios. Momento mais propenso para pesquisas nesses temas. Nas relações de maior vínculo afetivo, estará mais propenso a tratar de confidências sobre assuntos e sentimentos que tenha guardado.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Responsabilidades que sinta por outras pessoas não podem impedi-lo(a) de fazer as coisas que tem prazer. Aliás, é um momento especial para perceber diferenças de idéias diante de certas pessoas e valorizar o convívio com quem traz mais positivismo e paz. Momento para expor sentimentos com mais intensidade na vida afetiva.

