BR-163/MS deve receber 235 mil veículos durante feriadão de Corpus Christi

A CCR MSVia inicia nesta quarta-feira (29/05) a Operação Corpus Christi 2024 na BR-163/MS. A ação acontece até o próximo domingo (02/06) e conta com equipes reforçadas do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), com atendimento médico e mecânico oferecidos 24h por dia para quem trafegar pelos 845,4 quilômetros da rodovia.

Segundo informações da Concessionária, devem passar mais de 235,8 mil veículos na BR-163/MS durante a Operação. O pico de tráfego nesta quarta (29/05) ocorre entre 15h e 18h, com média de 3,2 mil veículos por hora. Na quinta-feira (30/05), o maior movimento na rodovia será entre 8h e 10h, com média de 4,1 mil veículos por hora.

Na sexta-feira (31/05), o movimento deve ser mais tranquilo, mas o pico deve ocorrer entre 15h e 17h, com média de 3,1 mil veículos por hora. Já durante o sábado (01/06), o tráfego de veículos deve ser menor ainda, e o horário de maior movimento deve ocorrer às 14h, com 3 mil veículos/hora na rodovia. No domingo (02/06), retorno do feriado, o tráfego será mais intenso entre 14h e 18h, com média de 3,7 mil veículos por hora.

Maio Amarelo – Durante o período, serão distribuídos folhetos educativos e afixados cartazes e faixas com dicas de segurança, entre elas: ultrapassar com cuidado e em locais permitidos pela sinalização, usar de cinto de segurança, manter distância segura entre veículos, não beber antes de dirigir, planejar a viagem incluindo paradas programadas para abastecimento e descanso, e respeitar os limites de velocidade.

Além disso, para reforçar ainda mais os cuidados com a segurança dos usuários, as equipes da Concessionária darão suporte às ações de fiscalização realizadas pela PRF/MS em pontos estratégicos, com uso de câmeras e recursos de monitoramento do Centro de Controle Operacional da CCR MSVia.

Equipes de plantão – Mais de 80 viaturas estão à disposição dos usuários, entre elas, 17 ambulâncias-resgate (05 delas unidades móveis de suporte avançado), 08 guinchos pesados, 17 guinchos leves, 19 inspeções de tráfego, 05 viaturas de combate a incêndio e outras 05 para a apreensão de animais.

A operação conta também com uma estrutura com 477 câmeras em Circuito Fechado, para monitoramento do tráfego à distância, 24h por dia, a partir do CCO (Centro de Controle Operacional). Também serão empregados 18 Painéis Fixos de Mensagens Variáveis e 17 Painéis Móveis de Mensagens Variáveis, instalados em pontos estratégicos para permitir informar, em tempo real, eventuais interferências no tráfego.

As Bases Operacionais são equipadas com sanitários, fraldários, estacionamentos, totem informativo e água potável, e estão instaladas nos seguintes locais:

Mundo Novo (km 27,6 – Norte

Itaquiraí (km 80,9 – Sul)

Naviraí (km 128,6 – Sul)

Juti (km 179,6 – Norte)

Caarapó (km 224,3 – Sul)

Dourados (km 285,2 – Sul)

Rio Brilhante (km 331,8 – Sul)

Nova Alvorada (km 381,4 – Sul)

Anhanduí (km 427,1 – Norte)

Campo Grande (km 478,5 – Norte)

Jaraguari (km 534,6 – Sul)

Bandeirantes (km 577,9 – Norte)

São Gabriel do Oeste (km 629,1 – Norte)

Rio Verde de Mato Grosso (km 678,1 – Norte)

Coxim (km 740,7 – Sul),

Pedro Gomes (km 778,4 – Sul)

Sonora (km 822,2 – Norte)

