Quase 200 novas moradias no Tiradentes são para famílias com renda entre R$ 2 mil a R$ 4,6 mil

A Prefeitura de Campo Grande conseguiu viabilizar a construção de mais 192 apartamentos no Bairro Tiradentes, o Residencial Brasil, que atenderá a faixa intermediária do Programa Casa Verde e Amarela, direcionado à população com renda familiar entre R$ 2 mil e R$ 4.685 mil.

Nesta segunda-feira (11) foi publicado no Diário Oficial o extrato do termo de cooperação com a Amhasf (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários).

A Conssol (Sistema Integrado de Economia Solidária), que é habilitada junto a Ministério do Desenvolvimento Regional, foi escolhida por chamamento público aberto pela Prefeitura.

O município deu como contrapartida a área, localizada na Avenida Marquês de Pombal, onde serão construídos apartamentos com sacada e espaços de uso comunitário com piscina, pista de caminhada, academia de ginástica ao ar livre, redário, além de área destinado ao plantio de frutas. Serão investidos mais de R$ 35 milhões, recurso financiado pela Caixa Econômica Federal.

Para a diretora-presidente da Amhasf, Maria Helena Bughi, o empreendimento vai auxiliar famílias que não se enquadram na faixa 1 (renda mensal de até 2 mil reais), e não conseguem contratar o financiamento da casa própria porque não tem dinheiro da entrada, que corresponde até 30% do financiamento.

“Com a doação do terreno pela Prefeitura, este valor será abatido na entrada do imóvel e vai beneficiar os novos moradores. Assim não haverá a necessidade de pagar entradas de 30, 40 ou até 50 mil reais de imediato”, revelou a diretora-presidente da Amhasf.