Noite de poesia terá palestra e premiação dos melhores poetas de MS e do Brasil

Será realizado nesta quinta-feira (15) a premiação do tradicional concurso literário, que encerra as atividades da 34ª Noite da Poesia. A cerimônia, que é promovida pela Prefeitura de Campo Grande por meio da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) e Ube-MS (União Brasileira de Escritores), começa às 19h30, no Teatro Glauce Rocha e contará com a presença do poeta e youtuber Allan Dias Castro.

O concurso contemplou pessoas de todas as idades, brasileiros ou estrangeiros, com a única condição de que o texto inscrito seja em língua portuguesa. Os autores e autoras concorrem em duas categorias: regional e nacional. Em cada uma delas serão escolhidos os três melhores, que serão gratificados com uma premiação em dinheiro: R$ 2 mil para o terceiro colocado, R$ 3 mil para o segundo e R$ 5 mil para o primeiro lugar.

Foram selecionados previamente 20 poemas entre os melhores no segmento regional e nacional, e estes é que seguem na disputa. A lista dos finalistas foi divulgada por meio de uma live no Facebook da UBE-MS, no dia 8 de setembro, e está disponível também no site da entidade.

No evento desta semana, o público vai conhecer os seis vencedores e ainda poderá prestigiar a palestra de Allan Dias Castro. O convidado especial é poeta, escritor e compositor e impacta milhões de pessoas com seus trabalhos no campo da música e da literatura. Gaúcho radicado no Rio de Janeiro, é formado em Comunicação Social pela ESPM-RS e cursou Escrita Criativa na Escola de Escritores de Barcelona.

Em 2014, lançou seu primeiro livro, “O Zé-Ninguém”; o segundo veio em 2019, “Voz ao verbo”, e entrou na lista de mais vendidos da Veja e do jornal O Globo.

A obra teve origem no projeto homônimo de poesia falada na internet, cujos vídeos geraram enorme identificação com o público e ultrapassaram a marca de 100 milhões de visualizações nas redes sociais. O lançamento mais recente de Allan é o livro “A monja e o poeta”, em parceria com a Monja Coen, publicado 2021. Desde seu lançamento, a obra esteve entre as mais vendidas, em várias categorias.

Serviço

A 34ª Noite da Poesia acontece no Teatro Glauce Rocha, que fica localizado dentro do campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O endereço é: Rua UFMS, s/n.º, Bairro Universitário. A premiação e a palestra são abertas ao público e terão início às 19h30.

