Andando ensanguentado pelas ruas, rapaz é preso após matar homem a facada

Um homem, identificado como Lucas dos Santos Souza, de 33 anos, foi preso ao ser flagrado andando pelas ruas com as mãos sujas de sangue após cometer um assassinato. O crime ocorreu em Rio Brilhante, no fim da tarde desse domingo (22), na Rua São Luís de Cáceres. A vítima, identificada como Marcos dos Santos Dias, de 42 anos, foi atingida com um golpe de faca na região do tórax durante um desentendimento.

Enquanto seguiam para atender a ocorrência, policiais se depararam com Lucas caminhando pela Rua Sidnei Coelho Nogueira. Ele apresentava um corte na mão esquerda e estava com as mãos ensanguentadas. Ao perceber a aproximação da viatura, ainda tentou se livrar de um objeto, que depois foi identificado como uma bainha de couro.

Durante a abordagem, Lucas confessou o crime. Segundo relato aos policiais, ele teria se envolvido em uma discussão com a vítima e, após levar um soco no rosto, reagiu com uma facada, alegando legítima defesa. A faca usada no crime, com lâmina de cerca de 25 centímetros, foi localizada posteriormente, suja de sangue, próxima ao local da agressão.

Marcos chegou a ser socorrido por terceiros e levado ao hospital de Rio Brilhante. Devido à gravidade do ferimento, foi transferido para o Hospital da Vida, em Dourados, mas morreu, durante a realização de exames.

O autor foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde chegou exaltado, sendo necessário o uso de algemas. Ele também teria desacatado os policiais durante o atendimento da ocorrência. O caso foi registrado como homicídio simples e segue sob investigação.