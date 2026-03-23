Andando ensanguentado pelas ruas, rapaz é preso após matar homem a facada

Foto: Rio Brilhante em Tempo Real
Foto: Rio Brilhante em Tempo Real

Um homem, identificado como Lucas dos Santos Souza, de 33 anos, foi preso ao ser flagrado andando pelas ruas com as mãos sujas de sangue após cometer um assassinato. O crime ocorreu em Rio Brilhante, no fim da tarde desse domingo (22), na Rua São Luís de Cáceres. A vítima, identificada como Marcos dos Santos Dias, de 42 anos, foi atingida com um golpe de faca na região do tórax durante um desentendimento.

Enquanto seguiam para atender a ocorrência, policiais se depararam com Lucas caminhando pela Rua Sidnei Coelho Nogueira. Ele apresentava um corte na mão esquerda e estava com as mãos ensanguentadas. Ao perceber a aproximação da viatura, ainda tentou se livrar de um objeto, que depois foi identificado como uma bainha de couro.

Durante a abordagem, Lucas confessou o crime. Segundo relato aos policiais, ele teria se envolvido em uma discussão com a vítima e, após levar um soco no rosto, reagiu com uma facada, alegando legítima defesa. A faca usada no crime, com lâmina de cerca de 25 centímetros, foi localizada posteriormente, suja de sangue, próxima ao local da agressão.

Marcos chegou a ser socorrido por terceiros e levado ao hospital de Rio Brilhante. Devido à gravidade do ferimento, foi transferido para o Hospital da Vida, em Dourados, mas morreu, durante a realização de exames.

O autor foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde chegou exaltado, sendo necessário o uso de algemas. Ele também teria desacatado os policiais durante o atendimento da ocorrência. O caso foi registrado como homicídio simples e segue sob investigação.

 

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