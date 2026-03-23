Feminicídio: Mulher de 58 anos é morta pelo sobrinho em Selvíria; suspeito foi preso

Mato Grosso do Sul registrou mais um caso de feminicídio. Fátima Aparecida da Silva, de 58 anos, foi morta nesta segunda-feira (23), em Selvíria, cerca de 400 quilômetros de Campo Grande. Este é o 8º caso registrado em 2026 no Estado.

Segundo informações preliminares divulgadas, o crime ocorreu na Rua Antônio Luís de Brito, na região da Cohab. O autor, sobrinho da vítima, é conhecido como “Maurição”.

Conforme ainda divulgado, o suspeito foi encontrado sujo de sangue em um posto de combustível. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, funcionários informaram que ele havia seguido em direção ao Córrego Arroz Doce. A equipe realizou buscas e localizou o homem dentro do Córrego, tentando se lavar. Ele recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado à delegacia.

O caso pode ser enquadrado como feminicídio porque o crime é caracterizado quando há violência contra a mulher no contexto doméstico ou familiar. Até o momento, a Polícia Militar permanece na área, realizando a preservação da cena e aguardando a chegada da perícia.