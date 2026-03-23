Com foco em oceanos, clima e espécies migratórias, veja a programação de hoje da COP15

A COP15 (15ª Reunião da Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres) está começando oficialmente hoje (23), e promete ser marcada por discussões sobre oceano, mudanças climáticas, espécies migratórias e automonitoramento da pesca. As atividades começaram às 8h e segue ao longo do dia.

No primeiro dia, a programação foi iniciada na Zona Azul, com discursos políticos das Partes da CMS (países membros). Também estão previstas a definição da mesa diretora e a adoção da agenda. Conforme informado, as nações devem apresentar relatórios institucionais e iniciar debates sobre orçamento, governança e planejamento estratégico da convenção.

Confira a programação geral desta segunda-feira:

08h: Credenciamento

08h às 09h: Reuniões regionais de coordenação

09h15: Todos os delegados em seus lugares

09h30 às 12h30: Cerimônia de abertura da COP e plenária

12h45 às 13h30: Evento paralelo A

13h45 às 14h30: Evento paralelo B

15h às 18h: Plenária da COP e Comitê Plenário (COW)

18h15 às 19h: Grupos de trabalho (GdT)

18h15 às 19h15: Mesa

A partir das 19h30: Noite de Campeões e recepção oferecida pelo Governo do Brasil

Espaço Brasil – Também na Zona Azul da COP15, sob coordenação do MMA (Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima), o espaço reúne atividades paralelas em diferentes formatos, voltadas a experiências, iniciativas e debates.

As agendas complementam os eventos organizados pelo secretariado da convenção e têm como foco temas internacionais conectados à realidade brasileira. As três atividades previstas abordam o tema “pressão e ameaças/oceano e mar” e serão realizadas a partir das 14h45.

Confira a programação:

14h45 às 15h35: Respostas regionais às vulnerabilidades climáticas da dourada e da piramutaba

15h45 às 16h35: One Organism – One Health: integrating river, forest, and ocean health for migratory species

16h45 às 17h35: Dos compromissos à conectividade: avançando na implementação do Plano de Ação para as Baleias do Atlântico Sul

Side events – Ao longo do dia, a COP15 também terá uma série de eventos paralelos no Bosque Expo com debates temáticos sobre conservação e cooperação internacional.

Das 12h45 às 13h30, ocorrem cinco atividades simultâneas:

Aprimorando a conservação do ecossistema de ervas marinhas, com foco na proteção do dugongo (Sala 5);

Acelerar as ações de conservação para o oceano e rotas migratórias de aves marinhas (Sala 1);

Conservação baseada em áreas para tartarugas marinhas e metas globais (Sala 2);

Implementação da abordagem “Uma Só Saúde” no âmbito da CMS (Sala 4);

Ferramentas climáticas para gestão da paisagem e corredores ecológicos (Sala 3).

Já das 13h45 às 14h30, outros cinco encontros estão previstos:

Nova fase para a conservação de populações de peixe-sacar (Sala 1);

Proteção transfronteiriça para guepardos (Sala 3);

Cooperação internacional para conservação do lince-dos-bálcãs (Sala 5);

Mudanças climáticas e espécies migratórias (Sala 4);

Automonitoramento na pesca artesanal como ferramenta de conservação (Sala 2).

Estande científico – A COP15 também terá uma programação científica paralela organizada pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), em parceria com a Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), a Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de MS), o Crie-MS (Conselho de Reitores e Reitoras das Instituições de Ensino Superior de MS) e a Andifes (Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior).

O estande estará localizado ao lado do Espaço Brasil, no Bosque Expo, reúne uma série de atividades ao longo da tarde e noite desta segunda-feira:

11h: Avanços na Pesquisa em MS – Arquitetura e Urbanismo

15h: UFCau: Apresenta

16h: Avanços na Pesquisa em MS – Ecologia e Conservação

16h50: Saúde Única – Corredoria de Saúde Única / Secretaria de Estado de Saúde (SES)

17h20: UFMS: Biodiversidade e Saúde Única: uma só saúde

17h40: Avanços na Pesquisa em MS – Bioquímica e Biologia Molecular

Conexão sem Fronteiras – Criado para aproximar o público das discussões sobre conservação e emergência climática, o espaço Conexão sem Fronteiras será realizado na Casa do Homem Pantaneiro, no Parque das Nações Indígenas. A programação começa nesta terça-feira (24).