Taekwondo: Luiz Felipe disputa Aberto nos EUA após bronze no Canadá

Luiz Felipe Aquino volta a lutar neste fim de semana (dias 17 e 18), no Centro de Convenções de Reno, no estado de Nevada (EUA). Junto com a delegação brasileira, o sul-mato-grossense disputa no fim de semana, o Aberto dos Estados Unidos (US Open) de Taekwondo.

Na briga por vaga olímpica no peso até 58kg, Luiz Felipe chega motivado após conquistar semana passada o terceiro lugar no Grand Slam de Vancouver, Canadá. O campo-grandense de 19 anos venceu três dos quatro combates. “Fico muito feliz com os resultados que a gente obteve aqui no Canadá. Foram ótimas lutas, ótima experiência. Cada vez um passo mais perto dos meus objetivos e sonhos“, disse o brasileiro depois das disputas.

Uma das vitórias foi diante do mexicano Brandon Plaza, atual campeão dos Jogos Pan- -Americanos. Segundo o seu técnico, Fábio Costa, o resultado mantém ele na disputa por vaga a Paris 2024. Os atletas estão sob observação de um Comitê da CBTKD (Confederação Brasileira), que definirá os representantes do país no Pré-Olímpico, que garante aos dois primeiros colocados a classificação olímpica.

De acordo com Costa, das quatro categorias que o Brasil possui atletas, duas serão escolhidas para ingressar na Olimpíada, sendo que cada uma tem três atletas, exceto a de Luiz, que é o único integrante da -58kg.

Por ele ter vencido o atual campeão pan-americano, explica o treinador de Luiz Felipe, fica bem posicionado para ser um dos representantes brasileiros, já que o nível com quem luta tem peso diferente na avaliação. “Ele tem que se destacar e não é só o resultado, mas os tipos de adversários. Como ele enfrentou o mais bem cotado e ganhou, ele continua bem colocado”, acredita o seu professor.

Em Vancouver, o destaque da equipe nacional foi Henrique Marques, do Rio de Janeiro, considerado o melhor atleta do evento, segundo a CBTKD. Ele foi o campeão no peso até 80 kg. Também conquistaram medalha de ouro: Alif Souza -87kg. João Victor Diniz -68kg, Milena Titoneli -67kg, e Maria Clara Pacheco -57kg. Ainda segundo o site da Confederação, Diego Ribeiro foi eleito o melhor técnico do Grand Slam.

Copa de Boxe na Capital

O ginásio Guanandizão, em Campo Grande, recebe amanhã (17) e domingo (18), a 24ª edição da Copa Primeira Hora de Boxe. O evento que é aberto a iniciantes na modalidade espera 85 boxeadores de dez municípios e 20 academias. As disputas serão nas classes elite, juvenil e cadete, nos gêneros masculino e feminino.

A Copa PH será realizada em três sessões. A primeira será das 9h30 ás 12h30, a segunda terá início às 18 horas, e a última acontecerá no domingo a partir das 9h30.

Segundo os organizadores, o atual presidente da CBBoxe (Confederação Brasileira de Boxe), Marcos Britto, vem a Campo Grande para acertar detalhes sobre a realização do Circuito Brasil e aproveitará para assistir a competição no Guanandizão.

Quem também marca presença, de acordo com a organização, é a arbitra Marcela Souza. Ela tem em seu currículo 19 campeonatos mundiais e ainda os Jogos Olímpicos de 2016.

A entrada será um quilo de alimento não perecível ou pode ser adquirida nas academias de boxe da Capital.