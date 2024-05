Vítimas de estupradores presos na operação Artemis tinham entre 5 a 13 anos

Na manhã desta terça-feira (28), após a realização da Operação Artemis, onde 10 pessoas, que têm entre 34 a 56 anos, foram presas por cometer crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes, a Polícia Militar realizou uma coletiva de imprensa.

O tenente-coronel Rocha, do BPChoque (Batalhão de Choque), explicou que o objetivo da operação era tirar de circulação criminosos que praticam o brutal crime de abuso. Sete dos 10 criminosos eram familiares das vítimas.

As prisões foram feitas nos municípios de Campo Grande, Terenos e Sidrolândia, após levantamentos e investigações, onde, posteriormente, todas as unidades da PM do Estado foram comunicadas e estavam em alerta para o cumprimento dos mandados.

Os criminosos considerados de maior periculosidade, foram capturados pelo BPChoque. O comandante destacou o nível de periculosidade e crueldade dos criminosos que violentaram crianças com idades de cinco, sete e 11 e 13 anos.

O tenente-coronel finalizou reforçando a orientação para que as famílias fiquem atentas aos possíveis sinais de violência.

“Muitas vezes o agressor ele está ali muito próximo. Então, cabe aos pais o cuidado para identificar o indício ou as características e procurar um profissional de saúde, um profissional de segurança para denunciar”, pontuou.

As ações fazem parte do Maio Laranja, e equipes das Polícias Militares participam. O nome da operação é uma analogia a Ártemis, uma deusa grega que é protetora das crianças e jovens.

Com colaboração da repórter Inez Nazira

