Para atrair clientes, restaurantes apostam em promoções especiais no Dia dos Namorados

Por Taynara Menezes do Jornal O Estado

Com a chegada do Dia dos Namorados – comemorado no dia 12 de junho –, os proprietários de restaurantes e bares da Capital estão otimistas com a data. Para isso, estão apostando em promoções especiais a fim de atrair mais clientes. Pesquisa feita pela Fecomércio-MS (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso do Sul) revela que 45% dos entrevistados pretendem comemorar em restaurantes ou similares. Somente em comemorações, a expectativa é de movimentar R$ 92 milhões na economia estadual.

Opções – O Restaurante Lagoa terá atendimento noturno, excepcionalmente, no sábado (11), com promoção de rodízio para o casal. “Preparamos uma promoção para o rodízio, sendo R$ 175 por casal incluindo sobremesas e música ao vivo”, destaca o proprietário do local, Heitor Xavier. Há dois anos gerenciando o restaurante, Xavier conta que enfrentou o pior cenário para os empresários durante a pandemia. Embora o impasse dos anos anteriores tenha limitado os resultados aguardados pelo proprietário, para este ano, Heitor espera boa movimentação.

“No ano passado enfrentamos a questão do horário, que podia atender somente até as 22h. Acreditamos que este ano será melhor, teremos um volume bem maior”, comemora. O estabelecimento Donah Sushi também tem buscado estratégias para chamar a atenção dos clientes, apostando em decoração temática e música clássica com apresentação de saxofonista ao vivo para receber os casais.

A 067 Vinhos quer proporcionar um dia descontraído aos namorados. O espaço preparou uma programação junina, com muita diversão e festança, no domingo, em uma área aberta em frente da loja. “Estamos preparando a festa junina dos namorados, com apoio da Sectur, participação de associação do bairro, tem quatro shows programados. Queremos algo mais alegre, liberdade e, inserir o vinho nessas ocasiões de convívio e não só nessas situações privadas, misteriosas e sérias”, enviou em nota ao jornal O Estado.

Com um ano de empresa, o estabelecimento está confiante para o segundo Dia dos Namorados, e espera colher bons resultados da festa inédita. “É a primeira vez que fazemos uma festa desse tamanho, nosso objetivo maior é confraternizar e não lucrar. É um novo formato de comemoração”, finaliza. A Cantina Romana terá atendimento especial na “Noite dos Namorados”, nos dias 11 e 12 de junho, com música ao vivo.

Em razão da data, não será preciso fazer reserva de mesa. Crescimento O presidente da Abrasel-MS (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul), Juliano Battistel, está confiante e espera que 2022 possa recompensar os anos prejudicados pela pandemia.

“O Dia dos Namorados é o melhor dia de movimento e a data mais aguardada do ano pelos bares e restaurantes noturnos, além das baladas e festas que também se preparam e todos esperam com muita ansiedade e com certeza essa será uma noite de retomada com capacidade máxima nos estabelecimentos”, enfatiza. Battistel ainda destaca que a expectativa é de recuperar lucros e porcentagens, em 40%.

“Vai ser uma grande noite, a expectativa é de aumento de 40% em relação ao último Dia dos Namorados antes da pandemia. Os preparativos estão grandes e esperamos todos os casais para celebrar essa data”, conclui.