Aluna de 12 anos se exibe com canivete em ônibus e é apreendida em colégio municipal

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada na tarde de ontem (4), após receber informações de uma aluna de 12 anos, que estaria indo para uma escola municipal da Rua Barão do Rio Branco, região central da Capital, armada com um canivete.

Segundo o boletim de ocorrência, uma testemunha ouviu de uma aluna que estaria conversando com um colega num ônibus de transporte público dizendo que “iria furar uma das meninas no colégio em que estuda”. No registro policial, a testemunha relatou as características físicas da menina.

Diante dos fatos, os policiais foram averiguar as informações e em contato com o diretor da escola, foi feita fiscalizações nas salas de aula. Durante abordagem, os policiais encontrou a jovem em atitudes suspeitas numa sala. Ela foi encaminhada ao diretor do colégio, que ao ser interrogada pelo orientador, acabou confessando que transportava um canivete.

Ainda durante o interrogatório, a jovem disse que foi ameaçada por um trio de meninas na escola e que estava com o canivete para se defender. A equipe policial, juntamente com diretor do colégio, questionou a jovem de quem seria as pessoas que a ameaçou.

Após a identificação das pessoas envolvidas, a coordenação do colégio foram até as suspeitas. Elas foram direcionadas para diretoria do colégio, onde os pais das crianças foram acionados. De acordo com o boletim de ocorrência, o colégio tomará as medidas administrativas que lhe confere.

O canivete foi recolhido e levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.

