Ex-suplente de Simone Tebet, Celso Dal Lago morre aos 81 anos

Produtor rural e ex-suplente de Simone Tebet, Celso Dal Lago Rodrigues, faleceu na manhã desta quarta-feira (05), em Dourados a 251km de Campo Grande. A causa da morte não foi divulgada.

O pecuarista estava internado no Hospital Santa Rita e o óbito foi anunciado pelos familiares por meio das redes sociais.

“Foi um orgulho ser seu filho, me esforcei ao máximo para ser um bom filho. Obrigado por tudo meu pai, descanse em paz”, escreveu Philip.

Celso Dal Lago atuou na suplência da atual ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), durante seu mandato como senadora da República, entre fevereiro de 2015 a janeiro de 2023.

Em setembro de 2010, Celso foi alvo da Operação Uragano, que apurou esquemas de corrupção no município. As investigações envolveram empresários, vereadores e o ex-prefeito de Dourados, Ari Artuzi.

Em junho de 2016, Celso Dal Lago foi condenado na primeira sentença do caso, mas posteriormente a prescrição dos crimes foi acatada pela justiça.

Com informações do Dourados News.

