Aluna agride coordenadora e professora na saída de confraternização escolar

Uma mulher, de 47 anos, foi agredida por uma aluna na saída de uma confraternização escolar ocorrida na noite de quinta-feira (22), no município de Corumbá, a 417 quilômetros de Campo Grande. A agressora seria filha do diretor da escola onde a vítima trabalha.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher, que é coordenadora de instituição estadual de ensino, relatou que foi agredida pela filha do diretor da unidade onde trabalha. Vítima e suspeita estariam em uma festa de confraternização da escola e a mãe e irmãs da autora também teriam participado das agressões.

A vítima ainda informou que durante a festa, a aluna teria feito provocações contra ela e outra professora. A mulher então informou para o pai da aluna sobre as falas da menina, fato que pode ter gerado o desenvolvimento.

A suspeita agrediu a coordenadora com socos e puxões de cabelo, o que causou arranhões no braço, pescoço, rosto e couro cabeludo, devido a “violência que puxavam seu cabelo”, segundo boletim. A agressora esperou a vítima sair da festa para abordagem.

Um outro servidor, identificado como diretor-adjunto da instituição e outras pessoas tiveram que intervir na situação. Ele teria orientado a vítima a procurar a delegacia. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, na Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

