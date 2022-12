Bioparque define recesso e amplia vagas de visita sem agendamento para o fim de ano

O Bioparque Pantanal abriu vagas extras para visitas sem agendamento em dias específicos para este final de ano. Além disso divulgou cronograma de recesso na primeira semana de janeiro.

Entre os dias 30 e 8 de janeiro, o complexo estará fechado para visitações; além deste período, no sábado (24), véspera do Natal, o Bioparque também não vai abrir ao público.

De acordo com a direção do Bioparque, além do atendimento das pessoas com o passeio agendado, nos dias 23, 26, 27 e 28 serão entregues 1300 senhas por dia para visitas não agendadas, 300 a mais que nos dias normais. Serão 600 senhas entregues a partir das 8h, por ordem de chegada e mais 700, a partir das 13h30, também por ordem de chegada.

A direção alerta que pessoas com visita agendada para o dia 30 de dezembro podem entrar em contato com o setor de atendimento pelo WhatsApp: (67) 99217-8189.

Confira os dias e horários de entrega de senhas:

Sexta-feira 23/12: 600 senhas a partir das 8h e 700 a partir das13h30

Segunda-feira 26/12: 600 senhas a partir das 8h e 700 a partir das13h30

Terça-feira 27/12: 600 senhas a partir das 8h e 700 a partir das13h30

Quarta-feira 28/12: 600 senhas a partir das 8h e 700 a partir das13h30

Quinta-feira 29/12: 400 senhas a partir das 8h e 600 a partir das 13h30

Com informações do Governo de MS

