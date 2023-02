Alcoolizado, motorista derruba parede e acaba com carro dentro de residência

Um motorista de 21 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso na madrugada deste sábado (25), após derrubar a parede e derrubar parede de uma casa com um carro, modelo Toyota Corolla. O incidente ocorreu em Dourados, município localizado a 250 km de Campo Grande.

Conforme apuração do jornal Dourados News, o fato ocorreu próximo ao cruzamento das ruas João Rosa Góes com a Ipiranga, no bairro Vila Tonani. As informações são de que o condutor estava alcoolizado no momento do acidente, de acordo com a equipe da GMD (Guarda Municipal de Dourados) que atendeu a ocorrência.

De acordo com a GMD, por volta de 4h, moradores da região acionaram a equipe para denunciar o caso, uma vez que o jovem tentava deixar o local.

As vítimas relataram que estavam no imóvel no momento em que o veículo invadiu a residência, derrubou a parede e danificou o pilar de sustentação da casa, a janela, móveis e a televisão.

O rapaz relatou aos guardas que havia ingerido bebida alcoólica em um bar momentos antes. Após realizar o teste do bafômetro, foi verificado que havia 0,74 Mg/L no corpo do rapaz, que confirma a embriaguez ao volante.

Aos guardas, o motorista relatou que trafegava pela João Rosa Góes, foi quando, ao chegar na rua Ipiranga, não percebeu o final da pista dupla e invadiu o terreno da residência e acabou por colidir com a parede da casa.

Ele foi preso pela Guarda Municipal e encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados.

Com informações do jornal Dourados News

