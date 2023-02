Grupo teatral Fulano Di Tal comemora duas décadas

Grupo Fulano Di Tal completa 20 anos e vai circular pelo interior do Estado com peça inspirada no poeta Manoel de Barros

Fundado em 2003, o grupo teatral Fulano Di Tal completa 20 anos de criação em agosto deste ano, mês em que estreou seu primeiro espetáculo “Suspeitos de um crime quase perfeito”. Um dos fundadores do grupo é o atual produtor cultural e diretor de teatro Marcelo Leite, que explica que a ideia de criar o grupo surgiu dentro de um colégio particular de Campo Grande, por meio das aulas de arte ministradas por ele. “Os alunos decidiram sair dos muros da escola e fazer teatro pela cidade, me convidaram para conduzi-los nessa empreitada, topei o desafio e, juntamente com eles fundamos o Fulano Di Tal, que começou com 12 pessoas”, conta o diretor.

A trajetória do grupo teatral, que já se apresentou até no interior de São Paulo, foi de muito estudo e trabalho, com boas parcerias e troca entre artista e público. O espetáculo que marcou a carreira do Fulano Di Tal foi “O Santo e a Porca”, de Ariano Suassuna, que ficou quatro anos em cartaz sendo visto por quase dez mil pessoas, com apresentações em festivais e mostras na Capital e em várias cidades do interior de Mato Grosso do Sul.

“Um espetáculo que mudou a história e trajetória do grupo, foi um divisor de águas em nossa carreira”, afirma o produtor cultural. Atualmente o grupo teatral é composto por dois atores, que também são diretores e produtores. O artista versátil Edner Gustavo é ator, dramaturgo, arte-educador, iluminador, cenógrafo, figurinista e está concluindo a graduação de Teatro na UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul). O segundo componente é Marcelo Leite, que, além de produtor e diretor, é ator, dramaturgo, arte-educador e estuda Teatro, também na UEMS. O grupo realiza ensaios, oficinas e apresenta seus espetáculos na Rua Rui Barbosa, 3099, Centro.

Prêmio Miryam Muniz de Teatro

“Tudo foi muito desafiador. Entender a cidade enquanto grupo de teatro. Entender como um grupo funcionava independentemente”, resume um dos fundadores. Fulano Di Tal sempre produziu e montou os espetáculos com recursos próprios, o que era um desafio para os atores, que pagavam tudo apenas com o retorno de vendas na bilheteria, e às vezes tiravam dinheiro até do próprio bolso. “Queríamos muito que desse certo”, justifica Marcelo.

Foram anos de muito trabalho sem retorno financeiro, até que em 2012, quando participou de um edital, o grupo conquistou o Prêmio Miryam Muniz de Teatro, por meio do Ministério da Cultura, para produzir o espetáculo “O Santo e a Porca”, de Ariano Suassuna.

A partir desse espetáculo o grupo ganhou reconhecimento e vários editais municipais e estaduais para circular em todo o Estado.

Manoel de Barros

Surgindo da vontade em levar o espetáculo “A Fabulosa História do Guri-Árvore” para o interior do Estado, veio a ideia do projeto “Os Bocós e suas Andanças pelo MS”, que tem como inspiração a obra do saudoso Manoel de Barros. Além de lembrar a vida do grande poeta, o espetáculo relembra artistas como Conceição dos Bugres, Veja Nery, Lídia Baís e a professora Glorinha (Maria da Glória Sá Rosa). A peça ainda retrata as brincadeiras de infância e suas histórias no quintal, e de forma lúdica os bocós Abilio (Douglas Moreira) e Palmiro (Edner Gustavo) vão redescobrindo esse quintal por meio de suas memórias. “Sempre foi uma vontade grande colocar em cena e nos palcos a obra de Manoel de Barros, e durante uma conversa de grupo para definir novos trabalhos esse era um ponto comum entre todos, surgindo o nosso Guri-Árvore”, conta o produtor.

Em 2022, o grupo Fulano Di Tal foi contemplado com investimento do FIC (Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul), da FCMS (Fundação de Cultura de MS), do Governo do Estado, para o projeto que pretende levar a obra ao maior número de pessoas possível. “A importância de todo e qualquer incentivo, seja ele municipal, estadual ou federal é muito importante para a cultura. Valorizar e resgatar a história da nossa gente é mais do que necessário”, destaca Marcelo, finalizando que “fazer arte e cultura é um trabalho árduo, pois exige tempo, criatividade e mão de obra”.

Espetáculo ‘A Fabulosa História do Guri-Árvore’

A peça vai retratar a história e cultura de Mato Grosso do Sul e vai circular pelos quatro cantos do Estado, e inicialmente passará por 12 cidades, como: Rochedo, Rio Negro, São Gabriel do Oeste, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Nova Andradina, Fátima do Sul, Rio Brilhante, Maracaju, Miranda, Aquidauana e Terenos.

Nas andanças pelos municípios, o grupo vai realizar oficinas e serenatas, as oficinas serão ministradas a alunos, professores e comunidade em geral. Cada cidade poderá escolher seus participantes. Já as serenatas serão um convite para a população assistir aos “Bocós” em sua cidade, com música e poesia.

Comemoração dos 20 anos de carreira

Ainda sem um projeto para comemorar os 20 anos de história em 2023, o grupo Fulano Di Tal está preparando muitas surpresas, que serão comemoradas em grande estilo. Após a conclusão do projeto “Os Bocós e suas Andanças pelo MS”, o espetáculo deve se tornar um documentário, que será lançado ainda no primeiro semestre deste ano.

Programação completa

Rio Negro: apresentação do espetáculo “Guri-Árvore”, em 27 de fevereiro, às 16h30, na Escola Municipal São Francisco.

São Gabriel do Oeste: apresentação do espetáculo “Guri-Árvore”, em 28 de fevereiro, às 19 horas, na Praça da Matriz.

Rochedo: apresentação do espetáculo “Guri-Árvore”, em 1º de março, às 19 horas, na Praça Maria Sem Troco.

Ribas do Rio Pardo: apresentação do espetáculo “Guri-Árvore”, em 2 de março, às 19 horas, na Praça Santos Dumont.

Santa Rita do Pardo: apresentação do espetáculo “Guri-Árvore”, em 3 de março, às 19 horas, na Praça da Bíblia.

Nova Andradina: apresentação do espetáculo “Guri-Árvore”, em 4 de março, às 19 horas, no Centro de Convenções Silvio Ubaldino de Sousa.

Fátima do Sul: apresentação do espetáculo “Guri-Árvore”, em 6 de março, às 19 horas, na Praça Getúlio Vargas.

Rio Brilhante: apresentação do espetáculo “Guri-Árvore”, em 7 de março, às 19 horas, na Escola Municipal Sidney Coelho Nogueira.

Maracaju: apresentação do espetáculo “Guri-Árvore”, em 8 de março, às 19 horas, na Praça Central Nestor Pires Barbosa.

Miranda: apresentação do espetáculo “Guri-Árvore”, em 9 de março, às 19 horas, na Praça Agenor Carrilho.

Aquidauana: apresentação do espetáculo “Guri-Árvore”, em 10 de março, às 19 horas, na Praça Afonso Pena.

Terenos: apresentação do espetáculo “Guri-Árvore”, em 11 de março, às 19 horas, na Praça de Eventos Leandro Corrêa.

Serviço:

O projeto “Os bocós e suas andanças pelo MS”, do grupo de teatro Fulano Di Tal, acontece de 27 de fevereiro até 11 de março, com programação gratuita em 12 cidades de MS.

Para conferir a extensa agenda do grupo, é só acessar o Instagram: @fulanodital

Por Lívia Bezerra – Jornal O Estado do MS.

Leia a edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.