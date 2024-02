Em troca de sexo, amigo de família é suspeito de perseguir adolescente de 12 anos por dinheiro

Na última terça-feira (27), uma denúncia de assédio sexual com menor de idade foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas. Segundo informações do boletim de ocorrência, um homem de 54 anos estaria perseguindo uma adolescente de 12 anos, sendo coagida a ter relações sexuais com o suspeito em troca de dinheiro.

A denúncia foi feito pela mãe da menina, que estaria suspeitando do homem estar assediando a filha de 12 anos a vários dias. Ao notar a resistência da menina em diversas tentativas, o suspeito ofereceu dinheiro a adolescente para obter relações sexuais com ele. O suspeito foi notificado pelos pais da menina, mas ele continuou com as intimidações.

A Polícia Militar foi acionada pela mãe da jovem no Jardim Cangalha e o boletim de ocorrência foi registrado na DEPAC do município. O suspeito foi preso e será investigado pelo crime.

