Agentes da PRF apreendem 15 toneladas de fios de cobre na BR-262

O trabalho das equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) das cidades de Dourados e Três Lagoas, resultou na prisão de quatro pessoas, na tarde de ontem (25), envolvidas no transporte ilegal 15 toneladas de fios de cobre. A operação foi desenvolvida na BR-262, município de Água clara, a 192 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pelo Dourados News, os agentes estavam em fiscalização na rodovia quando abordaram uma carreta Scania com placas de São Paulo. Aos policiais, condutor disse levar sucata e apresentou a nota fiscal do produto.

Em vistoria a carga do veículo, os policiais encontraram uma lona e desconfiaram da ação. Os agentes utilizaram um munck para retirar os objetos e perceberam a existência de 15 toneladas de fios de cobre sobre o produto.

Questionado novamente pelos agentes da PRF, o condutor disse proprietário da carga estava em um Hyundai HB20, e após diligências na rodovia, os policiais encontraram o automóvel. Dentro do carro, como passageiro, havia um policial penal lotado em Campo Grande e mais duas pessoas.

Após conversa com os agentes da PRF, os policiais descobriram que o servidor público era responsável pela escolta do produto. Todos os passageiros e o motorista do carro foram encaminhados a Polícia Civil de Água Clara e autuados em flagrante por organização criminosa e falsificação de documento, já que a nota fiscal apresentada não correspondia com material transportado.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.