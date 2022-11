Após saber de negociação com Vitor Pereira, Dorival comunica saída do Flamengo

Dorival Júnior não é mais técnico do Flamengo. A decisão não foi do treinador e nem do clube, que negocia com Vitor Pereira a semanas, segundo a imprensa carioca.

Segundo o jornal O Globo, após o vazamento das informações sobre o novo pretendente, a diretoria rubro-negra comunicou o empresário Edson Khodor, de que Dorival Júnior não seria técnico do clube em 2023.

O aviso foi as pressas e pegou todos de surpresa. Informações do jornal O Globo, Dorival não tinha nenhum convite da Seleção Brasileira e estava aguardando a renovação, conforme o clube divulgou na semana passada e também após o título da Libertadores da América, quando o vice de futebol Marcos Braz e o presidente Rodolfo Landim confirmaram a renovação de contrato.

O novo contrato seria de dois anos, mas nunca foi assinado. Segundo a imprensa carioca, o Flamengo recuou na renovação por conta de uma possibilidade de contratação de um técnico estrangeiro, considerado ideal e aprovado entre torcedores.

– Primeiro, desde a minha chegada ao Flamengo, a minha única preocupação e a minha atenção e o respeito foram dedicados a esse clube. Eu disse para a diretoria que o ano de 2023 não diferiria e a minha atenção seria totalmente voltada ao Flamengo. Financeiramente não seria um problema para a renovação. A diretoria entendeu ser o momento de uma mudança e eu respeito isso – afirmou Dorival em seu comunicado nas redes sociais.

Segundo o jornal, O globo, o Flamengo até o momento não oficializou a saída do treinador, cujo tem contrato até o fim de dezembro deste ano.

