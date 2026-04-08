Agentes da GCM passam por capacitação com apoio da Senasp

Agentes da CGM (Guarda Civil Metropolitana) de Campo Grande participam, ao longo desta semana, de uma capacitação voltada ao aprimoramento da atuação nas ruas. O treinamento, que contempla 40 profissionais, segue até sexta-feira (10).

A ação é realizada em parceria com a Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública), que disponibilizou instrutores especializados para conduzir as atividades.

Durante a capacitação, os agentes recebem instruções sobre legislação aplicada, uso diferenciado da força, técnicas de contenção e imobilização, além do manuseio de instrumentos de menor potencial ofensivo.

A prefeita Adriane Lopes destacou a importância da qualificação contínua para o fortalecimento da segurança pública no município. “A capacitação constante dos nossos agentes é fundamental para garantir um atendimento cada vez mais preparado, humanizado e eficiente à população. Investir em qualificação é investir diretamente na segurança da nossa cidade”, afirmou.

O conteúdo é voltado a situações do dia a dia, com foco em abordagens mais seguras, atuação eficiente e respeito aos direitos dos cidadãos.

O secretário especial de Sesdes (Segurança e Defesa Social), Anderson Gonzaga, também ressaltou os impactos da formação na atuação da corporação. “Esse tipo de treinamento contribui diretamente para a atuação dos agentes nas ruas, trazendo mais segurança nas abordagens e mais preparo para lidar com diferentes situações do dia a dia”, pontuou.

Por Prefeitura de Campo Grande