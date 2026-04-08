Suspeito com mais de 80 passagens é preso por furtos e comparsa foge em Brasilândia

Um homem foi preso em flagrante na tarde de segunda-feira (7) durante investigação de furtos em Brasilândia, cidade distante 364 quilômetros de Campo Grande. Outro suspeito conseguiu fugir ao romper a tornozeleira eletrônica e entrar em uma área de mata.

Segundo a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, os dois são investigados por uma série de crimes patrimoniais que vinham causando prejuízos a comerciantes e moradores da cidade.

A prisão ocorreu durante diligências realizadas em conjunto com a Polícia Militar. No momento da abordagem, um dos envolvidos foi capturado, enquanto o comparsa conseguiu escapar. Ainda conforme a polícia, o principal suspeito preso possui mais de 80 registros criminais, a maioria por crimes contra o patrimônio, o que reforça a reincidência.

As investigações continuam para localizar o foragido e esclarecer todos os detalhes dos crimes. A Polícia Civil pede a colaboração da população por meio de denúncias anônimas.