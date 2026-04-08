Feijão, mandioca e hortifrutis entram na lista do Pronaf com descontos em abril

A juta produzida no Amazonas e a uva de Santa Catarina passaram a integrar, em abril, a lista de produtos com desconto nas parcelas do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar). A medida faz parte do PGPAF (Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar) e foi divulgada em portaria publicada no DOU (Diário Oficial da União) desta terça-feira (7), com base nos preços praticados em março de 2026.

Além das novas inclusões, o levantamento da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) aponta percentuais expressivos de abatimento para diversos produtos. Entre os maiores índices estão o feijão-caupi no Amapá, com 57,90% de desconto, e a raiz de mandioca no Espírito Santo, com 55,15%. Também se destacam o alho no Rio Grande do Sul, com 55,81%, e a cebola no mesmo estado, com 50,00%.

Outros produtos apresentam reduções relevantes, como a laranja no Pará, com 49,79%, e em Sergipe, com 48,70%, além do feijão-caupi no Tocantins, com 48,70%. A manga na Bahia aparece com 58,21% de desconto, enquanto o mel de abelha no Rio Grande do Sul registra abatimento de 41,29%, refletindo preços abaixo dos níveis de garantia.

Na comparação com o mês anterior, o tomate deixou de compor a lista de itens contemplados. Para os demais produtos, houve alterações nas unidades da federação atendidas, acompanhando a dinâmica dos preços nos mercados locais.

O mecanismo é acionado quando o valor recebido pelo produtor fica abaixo do nível mínimo de garantia, permitindo a redução das parcelas de financiamento e assegurando a cobertura dos custos de produção. Para isso, a Conab realiza o levantamento mensal dos preços, e os percentuais são validados pelo MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar) por meio de portaria.

Os novos percentuais passam a valer a partir de 10 de abril e seguem vigentes até 9 de maio. A Portaria SAF/MDA nº 358 reúne a lista completa de produtos beneficiados, estados atendidos e os respectivos índices de abatimento no período.

Ana Krasnievicz