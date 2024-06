Advogado é agredido por réu em academia da capital

Na última segunda-feira (24) , um advogado de 27 anos foi agredido a socos enquanto treinava em uma academia da Capital. O principal suspeito da agressão é réu em processo no qual a vítima atua como a parte contrária.

Conforme o registro policial, o agressor entrou na academia e foi em direção ao advogado já bastante alterado. O mesmo foi até a vítima para tirar satisfação sobre o processo movido contra ele. O advogado ignorou, por não ser o local apropriado para tratar do assunto

Nesse momento o suspeito desferiu um soco no rosto do advogado, o golpe causou uma grande lesão no olho esquerdo da vítima. Ele ainda tentou continuar a agressão, mas foi segurado por outros alunos da academia.

O agressor ainda ameaçou a vítima, alegando que o que havia sido relatado no processo pelo advogado eram mentiras e que “isso não ia ficar assim”.

O advogado possui medida protetiva contra o suspeito, em razão de ele ser agressivo, inclusive contra familiares.

As câmeras de segurança registraram a agressão e e as imagens serão utilizadas na investigação. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro e segue em diligências pela Polícia Civil.

A equipe de reportagem do O Estado on-line tentou contato com a vítima, mas até o momento da publicação não obteve resposta.

OAB/MS se pronuncia

Em nota, a OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso do Sul), divulgou que esteve presente na delegacia e vai acompanhar os desdobramentos do caso. Veja a publicação na íntegra:

“A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul, diante das notícias veiculadas nesta data, noticiando agressões sofridas por um advogado nas dependências de uma academia de musculação em razão de atividade profissional exercida em um processo judicial, vem a público informar que a Comissão de Defesa e Assistência de Prerrogativas dos Advogados (CDA) esteve presente na Delegacia acompanhando o advogado agredido e prestando a devida assistência.

A Seccional informa ainda que adotará todas as medidas necessárias para resguardar o livre exercício profissional da advocacia, bem assim que repudia a inadmissível agressão de um advogado em razão de sua atividade profissional.”

